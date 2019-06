Leipzig

Unbekannte haben Mitte Mai einen 20-Jährigen in Böhlitz-Ehrenberg überfallen. Der Fahrradfahrer war am 12. Mai gegen 10 Uhr morgens auf der Robert-Koch-Straße unterwegs, als mehrere vermummte Personen aus zwei Autos stiegen und ihn vom Fahrrad zerrten. Wie die Polizei mitteilte, traten die Angreifer auf den Mann ein als dieser am Boden lag.

Erst als Anwohner dazu kamen, ergriffen die Täter die Flucht. Der Angegriffene setzte seinen Weg mit leichten Kopfschmerzen und Blessuren am Rücken fort, ohne die Polizei zu rufen. Erst später verständigte er die Beamten. Dem Fahrradfahrer fehlt seitdem ein Schlüsselbund. Mehr konnten die Unbekannten jedoch nicht erbeuten.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können sollen sich bei der Kripo in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig melden oder telefonisch unter: (0341) 966 4 6666.

Von ebu