Leipzig

Bei Unfällen mit Autos in Leipzig sind am Mittwoch zwei Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Der erste Unfall ereignete sich am Morgen gegen 6.25 Uhr auf der Schönefelder Straße. Wie die Polizei mitteilte, bog eine 33-jährige Autofahrerin nach rechts in die Delitzscher Straße ab und erfasste dabei eine von links kommende 36-jährige Fahrradfahrerin. Infolge des Zusammenstoßes wurde die Radfahrerin schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An Auto und Rad entstand ein Schaden von insgesamt 2100 Euro. Gegen die Autofahrerin wird nun ermittelt.

Der zweite Unfall ereignete sich am späten Abend gegen 23.45 Uhr auf dem Ranstädter Steinweg im Leipziger Zentrum. Beim Queren des Goerdelerrings missachtete ein 77-jähriger Radfahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei eine rote Ampel. Dabei erfasste ihn ein Autofahrer, der vom Tröndlinring in den Goerderlerring einbog. Der 77-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Von ebu