Leipzig

Am frühen Sonntagabend hat eine 18-jährige Fahrradfahrerin eine rote Ampel an der Kreuzung Theresienstraße/Maximilianallee in Eutritzsch missachtet und ist dabei von einem Autofahrer erfasst worden. Die Frau stürzte gegen die Frontscheibe des Wagens, welcher im linken Fahrstreifen unterwegs war.

Wie die Polizei mitteilte, musste die 18-Jährige mit schweren Verletzungen in einer Klinik stationär aufgenommen werden.

Von almu