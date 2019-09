Leipzig

Am Nachmittag des 18. Augusts ist eine Fahrradfahrerin im Stünzer Park in Anger-Crottendorf mit einer 69-Jährigen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Radfahrerin ein Kleinkind in einem Kindersitz auf dem Gepäckträger mit dabei, als sie frontal auf eine Gruppe Menschen zufuhr und dabei klingelte.

Einige Leute konnten noch zur Seite treten. Da der 69-Jährigen zunächst durch die anderen Personen die Sicht versperrt war und sie die Klingel zudem auch mit ihrem Hörgerät nicht wahrnahm, schaffte sie es nicht rechtzeitig auszuweichen. Die Radfahrerin hielt kurz an, fragte ob etwas passiert sei und setzte ihren Weg dann fort. Die 69-Jährige musste später stationär in einem Krankenhaus versorgt werden.

Als später eine der Begleiterinnen der älteren Frau die Radfahrerin wieder traf, befand sich diese in Begleitung eines Mannes. Dieser packte die Bekannte so fest am Handgelenk, dass sie ein Hämatom erlitt. Die Radfahrerin und ihr Begleiter fuhren erneut davon.

Die Verkehrspolizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Identität der Radfahrerin machen können. Sie werden gebeten, sich in der Schongauerstraße 13 oder unter der Nummer (0341) 25 52 851 zu melden.

Von lvz