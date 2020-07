Fahrradgate bei Sachsens Polizei: 45 Beamte allein in Leipzig beschuldigt

Leipzig

Im Korruptionsskandal bei Sachsens Polizei (#Fahrradgate) gibt es allein unter den Beamten der Leipziger Dienststelle 45 Beschuldigte. Das geht aus einer Antwort von Innenminister Roland Wöller ( CDU) auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Marco Böhme (Linke) hervor. Den Beamten wird im Rahmen des illegalen Verkaufs gestohlener Fahrräder aus der Polizeidirektion Bestechung, Vorteilsnahme und Beteiligung an Unterschlagungen vorgeworfen.

Neben den Polizisten aus der Messestadt gebe es aktuell 50 weitere Beschuldigten im Ermittlungsverfahren – darunter ein Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft Leipzig, elf Personen aus dem Präsidium der Bereitschaftspolizei, zwei vom Landeskriminalamt ( LKA) und zwei von der Dresdner Polizei, teilte Sachsens Innenminister mit. Zu den verbliebenen Beschuldigten machte Wöller keine Angaben. Von den zwischenzeitlich im November 2019 angenommenen 111 Beschuldigten sind 16 offenbar entlastet worden.

Diebesgut seit 2015 unrechtmäßig verkauft

Im Skandal geht es konkret um gestohlene Fahrräder, die ursprünglich von der Polizei sichergestellt und in einem zentralen Lager in Leipzig aufbewahrt worden waren. Das gesammelte Diebesgut wurde aus der Asservatenstelle unrechtmäßig an Dritte veräußert, sagt Wöller – vor allem an andere Polizisten. Nach derzeitigem Kenntnisstand lief dieses Geschäft mindestens von Januar 2015 bis September 2018.

Angesichts von Tausenden Fahrrädern, die jedes Jahr allein in Leipzig gestohlen und zum Teil bei Razzien wieder gefunden werden, muss von einer hohen Schadenssumme ausgegangen werden. Konkrete Angaben dazu wollte Wöller mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen noch nicht machen. Auch der Verbleib des Verkaufserlöses ist bisher unklar.

Im Juli 2019 flog das angeblich über einen externen Verein abgewickelte Geschäft der Polizisten auf, wurde Strafanzeige wegen Untreue gestellt. Die Leipziger Staatsanwaltschaft ermittelte zu Beginn gegen die Leiterin der Asservatenstelle, hegte auch den Verdacht, dass Sachbearbeiter und Vorgesetzte eingeweiht waren. Inzwischen wurde das Verfahren an die sächsische Generalstaatsanwaltschaft übergeben und hat sich der Beschuldigenkreis deutlich ausgeweitet. Innenminister Wöller sprach zuletzt mehrfach von einem erheblichen Maß „an krimineller Energie“ unter den Beamten.

Sonderermittler in der PD Leipzig

In der Polizeidirektion Leipzig ( PD) wurde der frühere Generalstaatsanwalt Klaus Fleischmann inzwischen als Sonderermittler eingesetzt. Wie aus Sicherheitskreisen zu hören ist, finden das vor Ort nicht alle Kollegen gut – zumal auch personelle Konsequenzen drohen. Wie Wöller auf Nachfrage von Böhme erklärte, seien unter den Beschuldigten bereits Versetzungen und andere disziplinarrechtliche Maßnahmen erfolgt.

Sachsens Innenminister steht beim Fahrradgate allerdings auch selbst unter Druck. Kritiker werfen ihm eine schlechte Informationspolitik vor, zuletzt musste sein Ministerium einräumen, bereits seit Ende Dezember 2019 von den Ermittlungen in der PD zu wissen. Die Öffentlichkeit erfuhr von dem Skandal allerdings erst ein halbes Jahr später – durch einen Bericht des Portals Tag 24.

„ Wöller nutzt Chance nicht“

Böhme fordert von Wöller mehr Engagement bei der Aufklärung des Skandals. Er hat nach eigenen Angaben inzwischen über das Parlamentssystem 89 schriftliche Fragen an den Minister gestellt. Die müssen in den kommenden Wochen peu à peu beantwortet werden. Der erste Schwung wurde am Montag öffentlich.

Der Linken-Politiker hatte sich dabei schon jetzt mehr Erkenntnisse erhofft. „Herr Wöller hätte auch durch die Anfragen die Chance, zu zeigen, dass er aus der Kritik an seiner unsouveränen Krisenkommunikation gelernt hat. Aber er nutzt diese Chance bisher nicht und teilt nur das Allernötigste mit“, monierte Böhme gegenüber der LVZ. Er kündigte an, weiter Druck machen zu wollen, „damit Antworten auf den Tisch kommen und der Minister endlich seiner Verantwortung gerecht wird.“

Von Matthias Puppe