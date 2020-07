Fahrradgate in Leipzig: Polizei räumt Fehler ein – enormer Zweirad-Anstieg

Leipzig

Im Fall des illegalen Weiterverkaufs gestohlener Fahrräder durch Polizisten in Leipzig hat Polizeidirektor Frank Gurke Nachlässigkeiten und strukturelle Probleme eingeräumt. Es seien Fehler gemacht worden, in Zukunft soll diesbezüglich nachgebessert werden, so der Leiter des Führungsstabs, der bei einem Pressegespräch am Mittwoch Polizeipräsident Torsten Schultze vertrat. In Leipzig gebe es generell eine höhere Kriminalitätsbelastung als in anderen Orten im Freistaat. Bis vor fünf Jahren seien die Polizeibehörden allerdings „personell im Rückwärtsgang“ gewesen. Dadurch hätten Abläufe standardisiert werden müssen.

Als Konsequenz sei in Leipzig unter anderem die zentrale Bearbeitungsstelle für Fahrraddiebstähle (ZentraB Fahrrad) gegründet worden, in der das Diebesgut an einem Ort gesammelt und die Fälle zentral bearbeitet wurden. Das führte offenbar frühzeitig zu Problemen. „Wir haben das Thema etwas unterschätzt, die Asservatenkammer war schnell voll“, so Gurke. Von bis zu 2000 kompletten Rädern in der Abteilung war am Mittwoch die Rede. In der Folge seien Kollegen aus anderen Bereichen in die Bearbeitungsstelle versetzt worden. „Wir wollten jungen Führungskräften eine Chance geben, zu wachsen“, sagte der Polizeidirektor. Parallel dazu sei die Kontrolle allerdings zu kurz gekommen, wurden auch keine zusätzlichen Mechanismen installiert. Letztlich waren die Datenbanken nicht mehr unter Kontrolle.

Anzeige

In der Folge wurden offenbar sicher gestellte Fahrräder unter anderem von den Beamten auch illegal weiterverkauft – an andere Polizisten. Die ermittelnde Generalstaatsanwaltschaft geht von 45 Beschuldigten allein in der PD Leipzig aus, denen Bestechung, Vorteilsnahme und Beteiligung an Unterschlagungen vorgeworfen wird. Sachsenweit sind es 95 Personen, darunter auch ein Mitarbeiter der Leipziger Staatsanwaltschaft.

Weitere LVZ+ Artikel

Taskforce arbeitet Fälle auf

In der Polizeidirektion Leipzig arbeiten aktuell 26 Beamte in einer „Taskforce Fahrrad“ an der Aufarbeitung der Fälle – soweit es die parallel stattfindenden Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft erlaubten. Dazu gehört eine Inventur der verbliebenen Fahrräder in der Asservatenkammer, die Ermittlung problematischer Fälle unter den gestohlenen Rädern und eine Überprüfung im behördeneigenen Fahrradregistrierungssystems ISFASS. Dieses ermöglicht eine Rückverfolgung des Diebesgutes zu den ehemaligen Besitzern.

Der Aufwand für die Datenerfassung sei enorm hoch, so der Leiter des Referats Kriminalitätsbekämpfung Bernd Buchwald. Das System ist inzwischen veraltet, die handschriftlich angefertigten Registrierungsbögen seien häufig nur schlecht lesbar. Trotzdem seien 150.000 Leipziger Fährräder in den vergangenen Jahren schon registriert worden – etwa jedes vierte Zweirad in der Messestadt. Räder, die so bei den Behörden bekannt sind und einen entsprechenden Aufkleber tragen, würden deutlich seltener gestohlen, so Buchwald.

150.000 neue Fahrräder in fünf Jahren

Die Messestadt gehört bundesweit zu den Hotspots der Fahrraddiebstähle. Jährlich werden etwa 10.000 Fälle gemeldet, im Vergleich zur Situation vor zehn Jahren sei dies eine 100-Prozent-Steigerung. Grund dafür sehen die Ermittler neben im zuletzt erheblich gewachsenen Fahrradbestand in Leipzig – in Folge von Zuzug und geänderter Altersstruktur an der Pleiße. „Junge Menschen werden häufiger Täter und Opfer von Straftaten“, so Kriminaldirektor Buchwald. Seit 2015 habe Leipzig etwa 50.000 Einwohner hinzugewonnen, gleichzeitig gebe es aber auch 150.000 Fahrräder mehr auf den Straßen – aktuell wird der Bestand auf 570.000 geschätzt.

Der Kriminaldirektor rief am Mittwoch dazu auf, trotz aller Registrierungsprobleme auch weiterhin Räder von der Polizei erfassen zu lassen. Der Service ist an einer Vielzahl von Stellen und Partnern möglich – im Gegensatz zur Fahrradcodierung, die in Leipzig nur von zwei Werkstätten durchgeführt werde. Generell seien aber beide Registrierungen zu empfehlen, so Buchwald.

Weitere Infos zur Fahrradregistrierung samt Formular: polizei.sachsen.de

Von Matthias Puppe