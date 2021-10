Leipzig

Die blau-gelben Doppeldecker müssen draußen bleiben: Das Verwaltungsgericht Leipzig hat am Mittwoch zwei Klagen der Stadtrundfahrt Leipzig GmbH abgewiesen, die mit ihren auffälligen Bussen nicht mehr durch die Beethovenstraße im Leipziger Musikviertel fahren darf. Seitdem diese zur Fahrradstraße erklärt worden war, sind hier auch die gewohnten Sightseeingtouren untersagt. „Die Anordnung einer Fahrradstraße war rechtmäßig“, urteilte die Vorsitzende Richterin Joanna Gabrysch nach dreistündiger Verhandlung.

Die 1. Kammer hatte gleich zwei Klagen auf dem Tisch. Das Unternehmen wandte sich nicht nur gegen die Fahrradstraße an sich, sondern auch gegen die Entfernung der Bushaltestelle in der Beethovenstraße in Höhe der Albertina. In der Verhandlung am Mittwoch wurde deutlich: Ein schwer nachvollziehbares Verwaltungschaos befeuerte den Rechtsstreit maßgeblich.

Am Leipziger Verwaltungsgericht wurde am 13. Oktober 2021 ein Verfahren zwischen der Stadt Leipzig und der Stadtrundfahrten Leipzig GmbH verhandelt. Quelle: Dirk Knofe

Rückblick: Am 9. April 2018 erhielt die Dresdner Muttergesellschaft der Stadtrundfahrt GmbH vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Genehmigung für eine Linie vom Hauptbahnhof über die Beethovenstraße für zehn Jahre. Auf Antrag des Unternehmens richtete die Stadt im November 2018 auch eine Haltestelle für Stadtrundfahrten in der Beethovenstraße ein. Am 30. August 2019 erhielt dann auch die Leipziger Firma die Genehmigungsurkunde für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen, gültig ab 20. August 2019 bis 30. April 2028.

Die genehmigte Strecke führte durch die Beethovenstraße, wobei die Haltestelle vor der Albertina genutzt werden sollte. Laut Sommerfahrplan fanden hier täglich zwölf Fahrten statt, im Winter lediglich drei.

„Ein besonderer Fall“

Bemerkenswert: Parallel dazu verfolgte die Leipziger Stadtverwaltung ganz andere Pläne. Nach Erkenntnissen des Gerichts wurden bereits seit dem Jahr 2012 Planungen für Fahrradstraßen in diesem Bereich betrieben. Am 18. März 2019 ordnete das Rathaus schließlich die Errichtung solcher speziellen Radler-Trassen im Musikviertel an – fast ein Jahr, nachdem die GmbH die Zehn-Jahres-Genehmigung für ihre Buslinie erhalten hatte.

Der Streitpunkt: die Fahrradstraße in der Beethovenstraße vor dem Geisteswissenschaftlichen Zentrum. Quelle: André Kempner

Damit war der Durchfahrtsverkehr für Autos verboten, nur Anlieger kamen fortan noch hinein. Konsequenz: Die Stadtrundfahrt GmbH konnte aufgrund der Entscheidung der Stadt nicht mehr die Bushaltestelle in der Beethovenstraße anfahren, obwohl sie Monate später sogar noch vom zuständigen Landesamt die Genehmigungsurkunde dafür bekommen hatte. Am 19. November 2019 wurde diese Haltestelle schließlich entfernt.

„Wir haben es hier mit einem besonderen Fall zu tun“, sagte Richterin Gabrysch. „Erst gab es die Anordnung für eine Fahrradstraße, danach die Genehmigungsurkunde für den Linienverkehr. Da hat die rechte Hand nicht gewusst, was die linke macht.“ Gleichwohl spiele die Genehmigung für das Stadtrundfahrtunternehmen keine entscheidende Rolle, wenn die Stadt verkehrsrechtliche Anordnung gemäß der Straßenverkehrsordnung treffen wolle. „Es kann ja nicht sein, dass eine Kommune für zehn Jahre in ihren Planungen blockiert ist“, so die Richterin. Immerhin gebe es etwa 70 Prozent Radverkehr in dem Bereich.

Bus erreicht nicht alle Sehenswürdigkeiten

Das Unternehmen sah hingegen seine Belange von der Stadt nicht ausreichend berücksichtigt. Man sei davon ausgegangen, dass man trotz Fahrradstraße weiter fahren dürfe. Zudem gebe es durch die Zone keine besonderen Vorteile für Radfahrer, da ja auch Anwohner- und Lieferverkehr weiterhin gestattet sei. Die Stadt argumentierte hingegen, dass Stadtrundfahrten nicht der Daseinsfürsorge unterliegen und ja auch andere Sehenswürdigkeiten in Leipzig wie etwa die Nikolaikirche und Auerbachs Keller nicht direkt per Bus angefahren werden könnten. Nach Auffassung des Gerichts könne das Unternehmen sich um eine alternative Route bemühen.

Eine Berufung gegen seine Entscheidungen ließ das Verwaltungsgericht ausdrücklich nicht zu. Das Unternehmen kann aber einen Antrag stellen, dass dies noch geschehe und der Fall dann vom Oberlandesgericht entschieden werden müsste.

Von Frank Döring