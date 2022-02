Leipzig

Bei einem Verkehrsunfall auf der Permoserstraße sind am Sonnabend zwei Personen schwer verletzt worden. Der 21 Jahre alte Fahrer eines VW Passats steuerte gegen 18.45 Uhr sein Fahrzeug in Richtung Innenstadt. Nach Angaben der Polizei wechselte er von der linken auf die rechte Fahrspur und überholte dabei ein anderes Auto. Vor ihm fuhr nun ein Kleinwagen und der Mann steuerte zurück auf die linke Fahrbahnseite. Dabei sei er mit dem zuerst überholten Fahrzeug zusammengestoßen.

„In der Folge fuhr er gegen einen Bordstein, verlor die Kontrolle über das Auto und kam mit diesem nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen den Kleinwagen stieß“, so die Polizei. Anschließend raste der Passat noch gegen einen Baum und blieb dort schließlich stehen. Der 21-Jährige und sein vier Jahre älterer Beifahrer verletzten sich bei dem Aufprall schwer. Die anderen Betroffenen kamen mit dem Schrecken davon. Am Passat und am Kleinwagen entstand den Angaben der Polizei zufolge Totalschaden. Die genaue Höhe lasse sich noch nicht beziffern.

Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang wird nun auch geprüft, ob der 21-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand und ob er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem wird gegen ihn wegen der fahrlässigen Körperverletzung in Verbindung mit dem Verkehrsunfall ermittelt, so die Polizei.

Von mro