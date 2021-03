Fahrzeug einer Immobilienfirma in Leipzig ausgebrannt - „Soko LinX“ ermittelt

Leipzig

Nach dem Brand eines Fahrzeugs einer Immobilienverwaltungsfirma in Leipzig haben Extremismus-Spezialisten der „Soko LinX“ die Ermittlungen übernommen. Eine politisch motivierte Brandstiftung sei nicht auszuschließen, teilte das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstag mit. Das Fahrzeug war in der Nacht zum vergangenen Sonnabend gegen 0.35 Uhr an der Chopinstraße/Ecke Hans-Poeche-Straße in Flammen aufgegangen und völlig zerstört worden.

Sind Täter mit Fahrrad geflüchtet?

„Die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Ermittlungen führten bis dato nicht zur Ergreifung von Tätern. Es liegen Hinweise vor, wonach im Umfeld des Tatortes vier dunkel bekleidete bisher unbekannte Radfahrer gesehen worden sind, die sich nach der Tat in östlicher Richtung entfernt haben sollen“, teilte das Landeskriminalamt mit.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise auf vier Radfahrer in dunkler Kleidung geben können, die sich in der Nacht vom Tatort entfernt hatten. In der vergangenen Monaten wurden in Leipzig wiederholt Fahrzeuge angezündet. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können,melden sich bei der Kriminalpolizei, Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Telefon (0341) 966 4 6666 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Von LVZ