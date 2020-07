Leipzig

Günstige Preise, seriöser Web-Auftritt: Doch die Online-Verkaufsplattformen waren allesamt gefälscht. Mit 32 Fake-Shops soll ein Ehepaar im Internet richtig Kasse gemacht haben. Die Staatsanwaltschaft Leipzig klagte Alla G. (47) und Mark G. (55) wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges vor dem Landgericht an. Am Dienstag begann der Prozess mit einstündiger Verzögerung. Dann vertagte ihn die 5. Strafkammer doch noch auf den 20. Juli. Grund: gesundheitliche Probleme des beschuldigten Mannes, der erst gar nicht zum Saal 115 gebracht wurde. Er sowie auch seine Ehefrau, die auf Gehhilfen gestützt erschien, sollen zunächst von Ärzten auf ihre Verhandlungsfähigkeit untersucht werden.

120 000 Euro Schaden

Die Staatsanwaltschaft lastet den beiden gebürtigen Ukrainern an, Waren im Internet angeboten zu haben, über die sie gar nicht verfügten. Tatzeitraum: April 2018 bis Juli 2019. Laut Anklage fielen mindestens 214 Kunden aus Deutschland und Österreich auf die Abzocke herein. Sie bestellten den Ermittlungen zufolge vor allem Fahrräder, Staubsaugerroboter, Kühlschrankkombis, Telefone oder Elektrogrills, erhielten aber keine Gegenleistungen. Bezahlt wurden beispielsweise für ein E-Bike 1762 Euro, ein Trekkingrad 202 Euro oder einen Dyson-Staubsauger 434,99 Euro. Ein Apple iPhone 8 sei für 399,99 Euro angepriesen worden, ein Samsung Galaxy S 9+ für 559,99 Euro. Insgesamt soll das Ehepaar rund 120 000 Euro ergaunert haben.

Falsche Identitäten

Der Internet-Auftritt hätte seriös gewirkt, die Fake-Shops hätten auch über ein Impressum mit Kontaktdaten sowie einer Kontoverbindung verfügt, so die Ermittler. Professionell anmutende Waren-Fotos seien verwendet, mit kostenlosem Versand und Rückversand geworben worden.

Die Anklagebehörde ist der Ansicht, dass die beiden von Odessa – der Hafenstadt in der Ukraine – aus, die Fake-Shops betrieben haben. „Sie verwendeten fremde beziehungsweise falsche Identitäten.“ Um das Geld erhalten zu können, hätten sie Konten genutzt, „die mit Personalien fremder Personen eröffnet wurden“.

Seit 8. Oktober in U-Haft

Für die Konteneröffnung wiederum hätten sie Leute angeworben und nach Leipzig gebracht, diese in der Messestadt auch betreut und über verschiedene Briefkästen verfügt, um auch die Bankpost erhalten zu können. Das Ehepaar hatte eine Wohnung in Leipzig – in Neustadt-Neuschönefeld. Nach Anzeigen fand auch eine Telefonüberwachung statt. „Seit 8. Oktober 2019 sitzen die beiden Angeklagten in Untersuchungshaft“, sagte Katrin Seidel, Sprecherin des Landgerichts. Im Falle einer Verurteilung wegen gewerbsmäßigen Bandenbetruges drohe ihnen eine Strafe zwischen einem und zehn Jahren Haft.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es in der Bande Mittäter gab: den Sohn des Paares, Dmytro G., sowie Patrick G., einen deutschen Polizisten. Die zwei gesondert Verfolgten sind laut Staatsanwalt Andreas Ricken aber „derzeit unbekannten Aufenthaltes“. Entsprechende Fahndungsmaßnahmen seien eingeleitet worden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag.

Von Sabine Kreuz