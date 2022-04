Leipzig

Gemessen am überbordenden öffentlichen Interesse wird es der Prozess des Jahres: Am Landgericht Leipzig soll in den nächsten Wochen oder gar Monaten entschieden werden, ob der Sänger Gil Ofarim (39) wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung schuldig gesprochen wird. Wann es so weit ist, hängt maßgeblich auch von Ofarim und dessen Aussageverhalten ab, erfuhr die LVZ jetzt aus Justizkreisen.

Nachdem den Verfahrensbeteiligten im März die Anklageschrift zugestellt worden war, haben der Angeschuldigte und seine Verteidigung nun die Gelegenheit, sich dazu zu äußern, Einwände zu erheben, Anträge zu stellen. Zwei Wochen Frist sind üblich, im Fall Ofarim dürfte dieser Zeitraum bis weit in den April hineinreichen, so war zu erfahren, unter Umständen auch noch länger.

Weniger Aufwand bei Beweisaufnahme

Wann und auf welche Weise es in dem Verfahren dann weitergeht, ist von mehreren Faktoren abhängig. Ein wesentlicher Punkt ist nach Justizangaben allerdings, ob und wie sich Gil Ofarim zu den Anklagevorwürfen einlässt. Denn davon hängt entscheidend ab, wie viele Verhandlungstage die Kammer im Falle einer Eröffnung des Hauptverfahrens einplanen muss.

Würde der Sänger beispielsweise ein umfassendes Geständnis ablegen, sollte dies den Aufwand bei der Beweisaufnahme vor Gericht erheblich verringern. So wäre es in dem Fall vermutlich nicht nötig, eine Vielzahl von Zeugen zu vernehmen. Im besten Fall müsste das Gericht lediglich einen Verhandlungstag ansetzen, um zu einem Urteil zu kommen. Das wäre angesichts des Arbeitsaufkommens am Leipziger Landgericht deutlich leichter zu planen als ein Prozess mit einer Vielzahl von Terminen und etlichen zu ladenden Zeugen.

„Generell als Jude diskriminiert“

Doch wie wahrscheinlich ist es, dass sich Ofarim im Sinne der Anklage schuldig bekennt? Bisher war er stets bei seiner Darstellung der Ereignisse an jenem 4. Oktober 2021 geblieben, wonach er im Leipziger Hotel The Westin antisemitisch beleidigt worden sein soll. Mit einer Einschränkung: Er sei sich nicht sicher, seinen Davidstern an diesem Abend über oder unter dem T-Shirt getragen zu haben.

Bereits bei seiner Zeugenaussage am 12. Oktober 2021 bei der Polizei habe er gesagt, „dass ich mir nicht sicher bin, ob der Stern sichtbar war beim Vorfall am 4.10.2021, ich jedenfalls und wie immer die Kette mit dem Stern getragen habe“, so Ofarim in einer eidesstattlichen Versicherung, die der LVZ vorliegt. „Meinem Eindruck nach ging es darum bei den Provokationen sowieso nicht – ich habe auch nicht öffentlich wörtlich erklärt, dass ich sichtbar einen Stern getragen habe. Ich habe auch der Polizei gesagt, dass ich generell als Jude diskriminiert werden sollte, so habe ich das empfunden, weil man mich erkannt hat. Wie man von mir aus Udo Lindenberg nur mit seinem Hut kennt, kennt man mich eben mit dem David-Stern um den Hals, den ich zumeist trage.“

Geständnis strafmildernd

Die Staatsanwaltschaft sieht bekanntlich keine Anhaltspunkte dafür, dass diese Schilderung des Promis zutreffend ist. Dass es ihm gegenüber zu antisemitischen oder sonst herabsetzenden Äußerungen gekommen sei und dass es ihm aufgrund seines durch das Tragen einer Kette mit einem Davidstern auch nach außen bekundeten jüdischen Glaubens versagt worden sei, im Hotel zu übernachten, so die Anklagebehörde, „konnte nicht bestätigt werden“.

Würde Ofarim nunmehr die Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft einräumen, hätte dies also strafrechtliche Relevanz? Immerhin sieht das Strafgesetzbuch im Falle einer falschen Versicherung an Eides statt eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Allerdings würde es auch im Ermessen des Gerichts liegen, wie man im konkreten Fall mit einem solchen Aussageverhalten umgehen würde. Denn normalerweise wirken sich Geständnisse immer strafmildernd aus.

Von Frank Döring