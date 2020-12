Falsche Anrufe: Leipziger Polizei warnt vor Betrügern 

Leipzig

Die Leipziger Polizei warnt erneut vor Betrügern, die sich besonders Senioren gegenüber als falsche Polizisten, Enkel oder aber Mitarbeitende von Gewinnspielen ausgeben. So waren am Dienstag elf Fälle bei der Behörde eingegangen, bei der unbekannte Anrufende ihre Opfer dazu bewegen wollten, ihnen Geld zu übergeben.

Manchmal nutzten die Täter dieser Betrugsmaschen gefälschte Dienstausweise, um sich Zutritt zu den Wohnungen ihrer Opfer zu verschaffen und Geld oder Schmuck zu stehlen. Bei Worten wie „Rate mal, wer hier spricht“ oder „Sie haben gewonnen!“ sei bereits am Telefonhörer Vorsicht angebracht. Die Betrüger täuschten öfter vor, Menschen aus dem sozialen Umfeld der Opfer zu sein und sich in einer Notlage zu befinden. Daraufhin setzten sie die Angerufenen unter Druck, um ihnen Geld auszuhändigen.

Alternativ können die Betrüger auch vorgeben Notare, Polizisten oder Rechtsanwälte zu sein. Die Polizei rät, keine Unbekannten in die eigene Wohnung zu lassen und sich von Amtspersonen immer den Dienstausweis zeigen zu lassen. Am Telefon sollten weiter keine finanziellen Verhältnisse preisgegeben werden oder Geld und Wertsachen an unbekannte Personen übergeben werden. Zudem sollten keine Zusagen am Telefon gemacht werden oder Geld für einen vermeintlichen Gewinn überwiesen werden.

Von lcl