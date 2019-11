Leipzig

Unbekannte haben im Leipziger Stadtteil Mockau-Nord eine 78-Jährige Frau bestohlen. Die Männer hatten am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr an der Wohnung der Frau in der Gogolstraße geklingelt und sich als Dachdecker ausgegeben. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sie sich dann unter dem Vorwand einer Reparatur Zutritt zu der Wohnung.

Am Abend stellte die 78-Jährige fest, dass ein fünfstelliger Bargeldbetrag aus ihrer Geldkassette im Schlafzimmer fehlte. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Von ebu