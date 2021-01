Falsche Polizisten in Leipzig unterwegs – ein Opfer

Leipzig

Mehrere Personen haben sich in den vergangenen Tagen als Polizeibeamte und -beamtinnen ausgegeben. Nach Angaben der Polizei entstand nur in einem Fall ein größerer Schaden.

So rief eine Frau am Dienstag zwischen 20.15 Uhr und 21.30 Uhr bei drei älteren Personen an. Sie gab an von der Leipziger Polizei zu sein und erkundigte sich unter dem Vorwand, vor Einbrüchen zu warnen, nach den Vermögenswerten. In den bekannten Fällen ging keiner der Angerufenen auf die Fragen ein. Die Polizei ermittelt dennoch wegen des Missbrauchs von Titeln, Berufsbezeichnungen und Abzeichen.

Am Mittwoch besuchte ein falscher Polizist außerdem zwischen 14 und 17 Uhr mehrfach einen 92-jährigen Mann in Eutritzsch. Er behauptete Zahlungen für Ärzte und Apotheken müssten verlängerte werden und verlangte von dem Opfer unter anderem die EC-Karte mit dazugehöriger PIN. Bei einem späteren Besuch stahl er zudem noch einen vierstelligen Betrag aus einem Wandschrank. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Von tsa