Leipzig

In Leipzig-Gohlis hat ein Unbekannter am Dienstagmorgen versucht eine Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale zu täuschen. Wie die Polizei mitteilte, betrat der Mann gegen 7.10 Uhr das Geschäft in der Lindenthaler Straße und gab vor, ein Gehilfe des Lieferfahrers zu sein. Deshalb erkundigte er sich nach den Einnahmen und wollte Brot- und Brötchenkisten in sein Fahrzeug bringen.

Die Mitarbeiterin verweigerte ihm jedoch seine Forderungen, da sie ihn nicht kannte und normalerweise immer derselbe Fahrer für die Lieferungen zuständig ist. Der Unbekannte gab schließlich auf und hielt sich noch kurz vor dem Geschäft auf. Als der echte Fahrer in der Filiale erschien, hatte der Betrüger sich bereits entfernt.

Die Mitarbeiterin beschreibt ihn als etwa 1,75 Meter großen und kräftigen, korpulenten Mann. Zudem sprach er in gebrochenem Deutsch und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine grüne Camouflage-Jacke, seine dunklen Haare nach hinten gegelt und hatte einen Schnauzbart in Dreitagebartlänge. Sie schätzt ihn auf etwa 35 Jahre.

Von LVZ