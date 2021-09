Falscher Chef fordert in Leipzig Internet-Gutscheine von Mitarbeiter

Leipzig

Seine Leichtgläubigkeit im E-Mail-Verkehr kam jetzt in Leipzig einen jungen Mann (24) teuer zu stehen.

Ein Betrüger hatte sich am Montag an den Mann im Leipziger Musikviertel gewandt, sich darin als Geschäftsführer seiner Firma ausgegeben. Die Mail ging denn auch an sein Firmenpostfach. Über den Nachrichtendienst Messenger sollte er sich an ihn wenden, dabei die mitgelieferte Funktelefonnummer verwenden, forderte ihn „sein Chef“ auf.

Scharf auf Gutscheincodes

„In den folgenden Nachrichten bat ihn der vermeintliche Geschäftsführer mehrfach Google Play-Karten, ITunes-Karten, Steam-Karten und Apple-Karten zu besorgen und jeweils die Rückseite mit dem freigelegten Gutscheincode zu übersenden“, erläuterte am Dienstag die Polizei die Masche des Betrügers.

Der junge Mann fiel drauf rein, kaufte die Karten und übersendete dem Unbekannten die Codes. „Kurze Zeit später bemerkte er nach Rücksprache mit seinem Chef, dass die E-Mail nicht von ihm stammt und es sich um einen Betrug gehandelt hat“, erklärte die Polizei.

Insgesamt sei dem 24-jährigen ein finanzieller Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden. Die Kripo ermittelt jetzt.

