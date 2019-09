Leipzig

Ein älterer Mann hat sich am Dienstagvormittag an der Kreuzung der Karl-Liebknecht-Straße mit der Richard-Lehmann-Straße in Leipzig-Connewitz als Spendensammler ausgegeben. Einer Polizeistreife war der 70-Jährige gegen 10.30 Uhr aufgefallen, wie er mit einem grünen Aufsteller um Geld für einen Förderverein zur Tierheimhilfe bat. Laut Polizeiangaben kontrollierten die Beamten den Mann, da sie ihn bereits von ähnlichen Vorfällen kannten.

Spendensammler benötigen Genehmigung der Stadt

Dabei sei heraus gekommen, dass der 70-Jährige weder im Namen des Vereins gesammelt, noch diesem jemals Geld überwiesen habe. Die Polizei geht davon aus, dass er sich mit dem so erschummelten Geld seinen Lebensunterhalt finanziert habe.

Der Mann wurde zunächst aufs Polizeirevier gebracht, später aber wieder entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet. Die Polizei rät Passanten, sich bei Spendenaktionen auf der Straße immer die entsprechende Genehmigung zeigen zu lassen.

Von hgw/ lvz