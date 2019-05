Leipzig

Eine vermeintliche Waffe hat in Leipzig einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Beamten mitteilten, hatten mehrere Kinder am Sonntagabend gegen 20 Uhr einen Mann beobachtet, der in der Nähe der Ratzelstraße in Grünau mit einem Gewehr herumlief.

Mehrere Polizeiwagen und der Einsatzzug der Polizeidirektion rückten sogleich aus und näherten sich dem Gebiet, in dem sich der Mann bewegen sollte. Weitere Zeugen meldeten indessen, dass der Verdächtige in Richtung Kulkwitzer See laufen würde. Der Strandbereich wurde daraufhin abgesucht.

Gegen 20.30 Uhr stellten die Polizisten einen 32-Jährigen, der eine Softair-Waffe bei sich trug. Die Anscheinswaffe wurde eingezogen und der Mann muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Von fbu