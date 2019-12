Leipzig

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ein 30-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in einem Lokal im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei traf er sich am Nachmittag mit einer 21-jährigen Bekannten und ihrem 30-jährigen Freund in der Eisenbahnstraße, als gegen 18 Uhr die Mutter der Bekannten den Raum in Begleitung mehrere Familienangehörigen betrat.

Die Frau ging zu ihrer Tochter und schlug ihr ins Gesicht. Es kam zu einem Handgemenge zwischen den Anwesenden, bei dem auch Tische und Stühle beschädigt, teilweise zerschlagen wurden. Ein Bruder der 21-Jährigen zog während der Auseinandersetzung ein Messer und fügte dem 30-jährigen eine stark blutende Wunde zu.

Daraufhin wurde die Polizei gerufen und die Verwandten der 21-Jährigen entfernten sich vom Tatort. Nur die Mutter, die selbst eine Platzwunde davontrug, blieb in dem Lokal. Der 30-Jährige wurde in ein Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen. Auch die Mutter wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei geht derzeit ersten Hinweisen zum Verbleib des Angreifers nach. Worum es genau in dem Streit ging, ist nicht bekannt.

