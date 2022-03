Familienvater im Täubchenweg totgerast: Bewährungsstrafe für Pizzafahrer

Leipzig

Er war auf dem Heimweg von einem Tischtennis-Punktspiel, nicht mehr weit von seinem Zuhause entfernt. Doch Klaus S. (65) sollte es nicht mehr erreichen. Mit bis 80 Kilometern pro Stunde raste Pizza-Lieferant Manmohan S. (43) an diesem 7. Dezember 2019 gegen 0.25 Uhr mit einem Opel Corsa über den Täubchenweg im Leipziger Südosten. Er erfasste den Leipziger Familienvater, bevor dieser den Fußweg erreichte. Sieben Tage später starb Klaus S. im Krankenhaus an einem Multiorganversagen. Am Mittwochabend wurde der aus Indien stammende Angeklagte am Amtsgericht wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.

Polizisten, die in jener Nacht zum Unfallort eilten, wirkten auch mehr als zwei Jahre danach noch beeindruckt. „Für einen Unfall innerhalb der Stadt war das schon sehr ungewöhnlich“, so eine Beamtin. Auf Bildern ist zu sehen, dass die Frontscheibe des Unfallfahrzeugs durch den Aufprall des Fußgängers zerstört und sogar das Autodach massiv verformt wurde.

Opfer kam nach 42 Metern zum Liegen

Dekra-Gutachter Peter ­Zwicker schilderte, dass Klaus S. erst 42 Meter nach der Kollision auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Seine Schuhe und Socken waren in einem ähnlich großen Radius verstreut. Allein das spreche aus Sicht des Experten dafür, dass Manmohan S. deutlich schneller gefahren sein muss, als er selbst vor Gericht behauptete. In einer Erklärung der Verteidigung war davon die Rede, dass der Angeklagte lediglich Tempo 50 gefahren sei, weil er sich immer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halte. Wie aus dem Nichts sei plötzlich der Fußgänger aufgetaucht. „Ich bin tieftraurig“, sagte der Angeklagte, „es tut mir sehr leid.“

Allerdings: Ganz so vorbildlich verhielt sich der Inder in der Vergangenheit nicht, wenn er hinterm Steuer saß. Aktenkundig sind zwei Bußgeldverfahren seit März 2019 wegen überhöhter Geschwindigkeit. So soll er im März 2019 innerorts schon einmal 26 Kilometer pro Stunde zu schnell gewesen sein. Knapp zwei Monate vor dem tragischen Ereignis im Täubchenweg überschlug er sich auf der A 72 ohne Fremdeinwirkung in einer Kurve. Und: Ein paar Wochen vor der aktuellen Gerichtsverhandlung wurde er mit einem Handy am Steuer erwischt.

Fahrerlaubnis wird eingezogen

Für Richter Sven Hartleif war daher klar: Der Angeklagte hatte diesbezüglich gelogen, die behaupteten 50 Stundenkilometer seien „frei erfunden“. Wenn der Autofahrer sich bremsbereit gemacht oder sein Tempo reduziert hätte, als er den Fußgänger auf der Fahrbahn wahrnahm, „wäre der Unfall vermeidbar gewesen“. Manmohan S. hatte in einer ersten polizeilichen Vernehmung ausgesagt, dass er Klaus S. auf der Fahrbahn gesehen habe. Der Passant soll demnach auf der Fahrbahnmitte kurz gestoppt und dann weitergelaufen sein. Mithin habe auch Klaus S. „nicht alles richtig gemacht“, so Hartleif. Laut Staatsanwaltschaft sei von einem „Mitverschulden des Unfallopfers“ auszugehen.

Der Amtsrichter verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem ordnete Hartleif die Einziehung der Fahrerlaubnis an. Manmohan S. muss zudem eine Geldauflage in Höhe von 1000 Euro an die Opferhilfe Sachsen zahlen. Das Urteil übertraf damit sogar die Forderung der Staatsanwaltschaft. Diese hatte eine Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen à 20 Euro beantragt, die Verteidigung hingegen nur halb so viel.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Angehörigen war der Prozess nur schwer durchzustehen. Steffen S., der Sohn des getöteten Fußgängers, hoffte auf eine angemessene Strafe für den Unfallfahrer, sagte er vor dem Prozess gegenüber der LVZ. Für die Familie sei es wichtig, dass das Verfahren abgeschlossen wurde. „Damit“, so der Sohn, „können wir selbst damit abschließen.“

Von Frank Döring