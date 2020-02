Fürstenwalde

Ein Fan der BSG Chemie Leipzig ist bei einem Auswärtsspiel am Sonntag schwer verletzt worden. Das teilte der Verein auf Facebook mit. Demnach kam es vor dem Spiel gegen den Herausforderer FSV Union Fürstenwalde auf der Tribüne zu einer Auseinandersetzung. Eine Person wurde dabei schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Verein sprach von einer „undurchsichtigen Situation“, an der wohl auch die Polizei beteiligt gewesen ist. Das Polizeirevier in Fürstenwalde bestätigte am Abend, dass es einen Einsatz gab, konnte aber noch keine genaueren Angaben zum Vorfall machen.

Von tsa