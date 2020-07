Farb-Anschlag in Leipzig auf Büro der SPD-Abgeordneten Daniela Kolbe

Leipzig

Auf das Leipziger Büro der SPD-Bundestagsabgeordneten Daniela Kolbe ist ein Anschlag mit schwarzer und roter Farbe verübt worden. Der Übergriff sei erst am Montagmorgen bemerkt, vermutlich aber bereits in der Nacht zu Sonnabend verübt worden, wie ein Mitarbeiter des Wahlkreisbüros am Montag in Leipzig mitteilte. Dies lege auch ein anonymes Bekennerschreiben auf der linken Plattform indymedia.org nahe.

Braunkohleentscheidung ist der Hintergrund

Demnach wurde die Häuserfront des Büros in der Rosa-Luxemburg-Straße als Reaktion auf das am Freitag vom Bundestag beschlossene Kohleausstiegsgesetz beschmutzt. Das Gesetz sieht vor, bis spätestens 2038 sämtliche Stein- und Braunkohlekraftwerke abzuschalten. Dem anonymen Schreiben zufolge hat Kolbe das Gesetz mitgetragen und schade damit dem Klimaschutz. Der Kohleausstieg im Jahr 2038 sei zu spät, hieß es.

Kolbe macht Gesprächsangebot

„Wenn jemand mit mir direkt sprechen möchte, kann er das jederzeit tun. Gewalt und Sachbeschädigung sind jedoch indiskutabel“, sagte Kolbe der Leipziger Volkszeitung. Die Polizei ermittle wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. „Der Farbanschlag ändert auch an meiner Position nichts“, so Kolbe.

