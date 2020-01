Leipzig

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag eine Bankfiliale am Burgplatz in Leipzig mit zähflüssiger Farbe beschmiert. Mitarbeiter des Geldinstituts hatten die Farbattacke am Donnerstagmorgen gegen 6.40 Uhr am Personaleingang bemerkt. Laut Polizei sei auch der Haupteingang mit der zähflüssigen Substanz verunstaltet worden. In der Farbe fanden sich außerdem die Bank denunzierende Flugblätter. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden.

Von ebu