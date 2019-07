Leipzig

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch Farbe an und in eine Wohnung im Leipziger Stadtteil Connewitz gesprüht. Laut Polizei bemerkte eine Frau, die im Wohnzimmer schlief, gegen 3.45 Uhr, dass das Fenster geschwärzt war.

Sie stellte schnell fest, dass eine schwarze Flüssigkeit gegen die Scheibe, die Fassade und den Balkon gespritzt worden war. Da einige der Fenster wegen der Wärme geöffnet waren, geriet die Flüssigkeit auch in die Wohnung, wo Teppichböden und Möbel beschädigt wurden.

Die Mieterin verständigte die Polizei, die erste Ermittlungen vor Ort vornahm. Die Beamten stellten fest, dass die Attacke zwischen 1.00 und 3.45 Uhr geschehen sein muss. Inzwischen steht auch fest, dass es sich bei der schwarzen Flüssigkeit um Farbe handelt. Der Hintergrund der Tat ist bisher unbekannt, ein politisches Motiv wird jedoch nicht ausgeschlossen.

Von tsa