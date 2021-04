Leipzig

Ist es tatsächlich eine Folge der Lockdowns? Die Zahl der Graffiti-Straftaten in der Stadt Leipzig ist im vergangenen Jahr enorm angestiegen. Von Januar bis Dezember 2020 erfasste die Polizei 3314 Fälle. Das sind neun Delikte pro Tag – und immerhin 844 mehr als im Jahr zuvor. Das städtische Ordnungsamt schließt einen Zusammenhang zur Corona-Krise nicht aus.

Leipzig hat das Problem keineswegs exklusiv: Knapp 11.300 Sachbeschädigungen gab es voriges Jahr im gesamten Bereich der Polizeidirektion, dem auch die Landkreise Leipzig und Nordsachsen gehören, mehr als ein Drittel der Fälle gehen auf das Konto von Sprayern. „Die Stadt Leipzig bleibt aber der Hotspot“, stellt die Polizei fest. Hier nahmen die polizeilich registrierten Sachbeschädigungen nach Angaben des Ordnungsamtes um 25 Prozent zu.

Kontrollen und Anzeigen

Ein Erklärungsversuch: „Bei Sachbeschädigungen wie Graffiti handelt es sich um sogenannte Kontrolldelikte“, so die stellvertretende Ordnungsamtschefin Claudia Geißler-Ploog auf LVZ-Anfrage. „Je intensiver die Strafverfolgungsbehörden ermitteln, umso mehr Delikte werden entdeckt und fließen damit in die Statistik ein.“ Auch das Anzeigeverhalten von Betroffenen der Schmierereien spiele eine Rolle. Womöglich habe ja der polizeiliche Appell, Graffiti-Fälle anzuzeigen, Erfolg gehabt. Mithin sei unklar, ob Leipzigs Sprayer tatsächlich aktiver waren oder durch mehr Anzeigen lediglich das Dunkelfeld etwas aufgehellt wurde.

Für durchaus wahrscheinlich hält es Geißler-Ploog indes, dass die massiven Einschränkungen in den Corona-Lockdowns die Fallzahlen nach oben getrieben haben. „Insbesondere die stark begrenzten Möglichkeiten der Alltags- und Freizeitgestaltung infolge der Regeln und Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie könnten einen Einfluss auf das Aufkommen illegaler Graffiti gehabt haben“ – aber eben womöglich auch auf das Anzeigeverhalten der Bevölkerung.

Aufklärungsquote problematisch

Jüngste Taten offenbaren, dass das Problem auch in diesem Jahr kaum kleiner werden dürfte. Erst am vorigen Freitag stellten Polizeibeamte in der Bornaischen Straße vier jugendliche Sprayer, die eine Lärmschutzwand am S-Bahnhof Leipzig-Connewitz mit Farbdosen bearbeiteten. Vier Tage zuvor besprühte ein polizeibekannter 20-Jähriger zwischen Connewitz und Markkleeberg eine Lärmschutzwand auf sechs Quadratmetern, Bundespolizisten erwischten ihn. Ganze 37 Quadratmeter besprühten mehrere Sprayer in der Nacht zum 20. März an Wänden des Hauptbahnhofes, der Rolltreppe und der Zentralhaltestelle.

Aus Sicht der Ermittler sind das „Glücksfälle“, denn die Aufklärungsquote gerade im Bereich Graffiti ist seit Jahren problematisch. Ein Grund dafür: Man hat es mit einer schnellen Tatausführung bei geringer Spurenlage zu tun. Schnappt man die Verdächtigen nicht gerade auf frischer Tat, wird es kompliziert. „Für die Polizei gestalten sich die Aufklärungen weiterhin aufgrund nur wenig vorhandener Ermittlungsansätze schwer“, heißt es aus der Behörde. In Zahlen ausgedrückt: Die Aufklärungsquote bei den Sachbeschädigungen durch Graffiti ging von 10,8 auf acht Prozent im Jahr 2020 zurück.

Stadt setzt auf Prävention

Geahndet werden derartige Sachbeschädigungen in den allermeisten Fällen mit Geldstrafen, wie das sächsische Innenministerium unlängst auflistete. Im Jahr 2019 kamen auf diese Weise 40 Verurteilungen zustande. Hinter Gittern landeten in den vergangenen Jahren vier Sprayer, fünf kamen mit Bewährungsstrafen davon..

Repression ist allerdings nur ein Teil der städtischen Graffiti-Politik. „Dazu wurden in jüngster Vergangenheit die Weichen gestellt“, so Ordnungsamtsvize Geißler-Ploog. Das Präventionskonzept „Graffiti“ sei verabschiedet, eine „Koordinierungsstelle Graffiti“ eingerichtet und in der Verwaltung eine Stelle für einen „Sachbearbeiter Graffiti“ geschaffen worden. All dies seien Voraussetzungen „um künftig systematisch und nachhaltig einen präventiven Ansatz im Bereich Graffiti zu verfolgen“, teilte Geißler-Ploog mit. Dabei gehe es um Informations- und Aufklärungsarbeit, legale Graffitiprojekte, die Schaffung zusätzlicher legaler Flächen für Graffiti sowie die Ergänzung, Bündelung und Koordinierung der bestehenden Präventionsarbeit – beispielsweise in Schulen und in Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

263 Reinigungsaufträge

Unmittelbare Erfolge seien allerdings nicht zu erwarten, räumt die stellvertretende Amtsleiterin ein. „Präventive Arbeit ist langfristig angelegt und speziell im Bereich Graffiti mit sehr langwierigen Prozessen verbunden, sodass eine spürbare Wirkung der präventiven Arbeit erst mittel- bis langfristig zu erwarten ist“, so Geißler-Ploog. „Jedoch sind wir zuversichtlich, dass ein solcher Ansatz in Verbindung mit der konsequenten Verfolgung und Beseitigung illegaler Schmierereien eine adäquate und zeitgemäße Gesamtstrategie darstellt, das Problem mit illegalen Graffiti in Leipzig in Zukunft zunehmend zu bewältigen.“

Die Folgen illegaler Graffiti und Farbschmierereien sind nicht nur im Stadtgebiet offenkundig. Auch die Kosten zur Beseitigung sind immens. So musste das Rathaus allein im vergangenen Jahr für beschmierte städtische Anlagen und Gebäude 263 Reinigungsaufträge auslösen – die Gesamtkosten dafür: mehr als 294.000 Euro.

Von Frank Döring