Leipzig

Eine Woche nach Schüssen in der Leipziger Eisenbahnstraße haben die Ermittler einen Verdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 30 Jahre alten Mann, teilte die Polizei am Freitag mit. Er wurde am Donnerstag festgenommen und sei dringend tatverdächtig, am 15. Juli mehrfach auf andere Menschen geschossen zu haben. Ein Mann wurde am Bein getroffen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen eines versuchten Tötungsdelikts erlassen.

Hotspot Eisenbahnstraße: Immer wieder kommt es zu bewaffneten Konflikten

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Polizei sucht weiter Zeugen sowie Fotos und Videos von dem Geschehen in der Eisenbahn- und Hildegardstraße. Der Bereich gilt als Kriminalitätsschwerpunkt in Leipzig. Dort wurde 2018 Sachsens erste Waffenverbotszone eingerichtet. Sie steht allerdings wieder vor der Abschaffung, weil sie einer Studie zufolge wenig gegen die allgemeine Kriminalitätslage geholfen hat.

Von LVZ