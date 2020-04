Festnahme nach brutalem Angriff im Leipziger Auwald – Frau in kritischem Zustand

Leipzig

Einen Tag nach dem brutalen Übergriff im Leipziger Auwald hat die Polizei am Donnerstag einen 30 Jahre alten Mann festgenommen. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Tatvorwurf lautet versuchter Mord. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Karfreitag. Weitere Details sollen in einer Erklärung folgen.

Die 37 Jahre alte Mutter war am Tattag gegen 11.40 Uhr mit ihrem Baby an der Neuen Linie am Ende der Richard-Lehmann-Straße in Richtung des Auwalds unterwegs, als sie angegriffen wurde. Ihr Säugling blieb dabei unverletzt.

Schwerste Kopfverletzungen

Sie konnte zu dem Verbrechen nicht befragt werden. Nach Angaben der Polizei war die Frau nicht vernehmungsfähig. Sie liegt in äußerst kritischem Zustand mit schwersten Kopfverletzungen in einer Klinik. Die Staatsanwaltschaft ermittelt von Anfang im Umfeld des Opfers nach dem Täter. „Wir gehen davon aus, dass es keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht“, sagte Andreas Ricken, Sprecher der Staatsanwaltschaft, am Donnerstag.

Polizisten suchen im Leipziger Auwald Spuren. Quelle: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild

Mordkommission ermittelt

Kurz nach der Tat hatte ein Großaufgebot der Polizei nach dem Gewalttäter gesucht. Beamte der Bereitschaftspolizei durchkämmten das Waldgebiet im Leipziger Süden. Zum Einsatz kam auch ein Spürhund. Vor Ort war da auch bereits die Mordkommission. Am Donnerstag wurde das Gebiet nicht noch einmal abgesucht, hieß es von der Polizei.

Von Matthias Roth