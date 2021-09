Leipzig

Vor allem für die Bewohnerinnen und Bewohner von Leipzig-Gohlis war es ein überaus erfreulicher Ermittlungserfolg: Kripo, Landeskriminalamt, Bereitschafts- und Bundespolizei fassten einen mutmaßlichen Serienbrandstifter und sorgten damit für ein Ende der beängstigenden Anschläge auf Fahrzeuge, die den Stadtteil seit Mitte Juni in Atem gehalten hatten. Unklar für viele Bürgerinnen und Bürger war allerdings, weshalb die Behörden mit der guten Nachricht fast zwei Monate warteten und die besorgte Bevölkerung weiter im Ungewissen ließen.

Am 18. Juli endete nach LVZ-Informationen die Serie von Brandstiftungen. Bis dahin waren immer wieder Fahrzeuge in Flammen aufgegangen: ein Lastwagen in der Sylter Straße, zwei Lastwagen und ein Wohnwagen in der Franz-Mehring-Straße, ein Auto in der Claudiusstraße, ein Laster in der Bleichertstraße aus. Einmal brannten innerhalb einer Woche in drei Nächten mindestens zehn Autos, Lkws und ein Wohnmobil an. Kurz nachdem die Serie endete, wurde ein 36-jähriger Verdächtiger festgenommen.

Sichere Erkenntnisse statt Mutmaßungen

Doch erst am 10. September gingen die Behörden mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit, dass sie offenbar den Verantwortlichen für unzählige Brände im Viertel gefasst haben. Und das, obwohl die Angst unter den Anwohnerinnen und Anwohnern, wann der unheimliche Unbekannte das nächste Mal zuschlägt durchaus beträchtlich war. Warum also so spät?

Grundsätzlich wolle man mit gesicherten Erkenntnissen die Öffentlichkeit informieren und nicht mit Mutmaßungen, hieß es am Dienstag aus Behördenkreisen. Vor allem bei Tatserien komme es zudem darauf an, die einzelnen Taten einem Verdächtigen zuzuordnen. Und dies gehe nur durch mühevolle, aufwendige und zeitintensive Ermittlungsarbeit. Zeuginnen und Zeugen müssten befragt, Spuren ausgewertet und teilweise Gutachter eingeschaltet werden. Dies könne mehrere Wochen, in einigen Fällen sogar Monate dauern.

Voreilige Bekanntgabe kann fatal sein

Gerade in einem Fall wie jenem um den mutmaßlichen Gohliser Serienbrandstifter könne die voreilige Bekanntgabe von Ermittlungsergebnissen besonders fatal sein. Nämlich dann, wenn die Ermittlerinnen und Ermittler einen Verdächtigen präsentieren – und die Brandserie dennoch weitergeht, weil es sich herausstellt, dass der gefasste Mann nur ein Trittbrettfahrer war. Damit, so ein Beamter, wäre dem Sicherheitsempfinden der Bevölkerung auch nicht gedient.

Im aktuellen Ermittlungsverfahren sind sich Polizei und Staatsanwaltschaft indes so sicher, dass Antrag auf Haftbefehl gestellt wurde. Wie berichtet, lehnte dies der Ermittlungsrichter am Amtsgericht ab, eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft blieb ohne Erfolg. Was allerdings kein Ausdruck dafür sein soll, dass Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen den ermittelten 36-Jährigen bestehen. Doch Flucht- und Wiederholungsgefahr scheiden nach Auffassung der Justizbehörden als Haftgründe aus.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Details dazu und zu den Ermittlungen wurden nicht mitgeteilt. Die Staatsanwaltschaft als Herrin des Verfahrens war für Nachfragen zum Ermittlungsstand und zur Öffentlichkeitsarbeit nicht zu erreichen.

Von Frank Döring