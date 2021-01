Leipzig

Im Zusammenhang mit einem Fall von schwerer Brandstiftung am 11. Januar in Leipzig sind am Donnerstag zwei 19 und 20 Jahre alte Männer festgenommen worden. Die beiden stehen unter dem Verdacht, zwei brennende Flaschen mit bezinähnlichem Inhalt gegen die Wohnungstür eines Mieters im Stadtteil Mockau geworfen zu haben, wie die Polizei Leipzig am Freitag mitteilte.

Die beiden Männer stammen demnach aus dem persönlichen Umfeld des Opfers – die bisherigen Ermittlungen begründen einen dringenden Tatverdacht gegen sie. Zudem seien auch die Wohnräume der polizeibekannten Männer durchsucht worden. Dabei sind verschiedene Gegenstände sichergestellt worden, die als Beweismittel dienen könnten, wie es hieß.

Von liko