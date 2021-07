Feuer an der berühmten Löffelfamilie im Leipziger Süden

Leipzig

Um ein Haar hätte es sich ausgelöffelt: Leipzigs berühmte Löffelfamilie wurde am Freitagabend von einem Feuer bedroht. In dem Gebäude im Zentrum-Süd, an dem die große Leuchtreklame montiert ist, brach aus noch unbekannter Ursache ein Brand aus.

Das Feuer entfachte sich nach Polizeiangaben gegen 22.30 Uhr in einer Kunstgalerie an der Braustraße. Dichter Rauch quoll aus einem Fenster im Obergeschoss. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit einem Hubfahrzeug und verhinderte damit Schlimmeres. Zuerst hatte die Bild-Zeitung bei Facebook über den Brand berichtet.

Tücher standen in Flammen

Wie ein Sprecher aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei auf LVZ-Anfrage sagte, hatte der 43-jährige Pächter der Galerie in Leinöl getränkte Tücher in einer Kommodenschublade gelagert, die in Brand gerieten. Ob sie das Feuer ausgelöst haben oder ein daneben liegendes Akku-Ladegerät, müsse noch ermittelt werden. „Der Schaden hält sich aber in Grenzen“, beruhigte der Polizeisprecher. Die Löffelfamilie kam noch einmal mit dem Schrecken davon. Verletzte gab es nicht.

Leuchtreklame löffelt per Anruf

Die berühmte Leuchtreklame hängt schon seit 1973 an dem Gebäude des ehemaligen VEB Feinkost an der Karl-Liebknecht-Straße im Zentrum-Süd. Sie steht unter Denkmalschutz. Seit 2012 kann man die bewegliche Neon-Werbetafel auch per Telefon-Hotline aktivieren (0900-LOEFFEL oder 0900-5633335) und der vierköpfigen Familie dann beim Löffeln zusehen. Um den Betrieb, der mit Spenden finanziert wird, kümmert sich ein Verein.

