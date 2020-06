Leipzig

Lichterloh stand ein Imbisswagen in Flammen, brannte komplett aus: Die Leipziger Polizei ermittelt nach einem Feuer auf der Eisenbahnstraße wegen Brandstiftung. Gegen 4.10 Uhr am Dienstagmorgen sei das Feuer in Höhe der Neustädter Straße ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher zu LVZ.de. Demnach löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr etwa eine Stunde lang.

Der Sachschaden wird den Angaben nach auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Brandstifter gebe es bisher nicht. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen nach niemand.

Von jhz