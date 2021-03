Feuer bricht in Grundschule im Leipziger Südosten aus – Kinder in Sicherheit

Leipzig

Wegen eines Brandes in einer Grundschule im Leipziger Südosten mussten mehrere Kinder in Sicherheit gebracht werden. Wie die Pressestelle der Polizei auf Nachfrage mitteilte, werden die Kinder derzeit in einer Turnhalle betreut. Ob es Verletzte gab, dazu liegen bislang noch keine Informationen vor.

Am Freitag gegen 15 Uhr sei das Feuer in einem Klassenzimmer der Fritz-Baumgarten-Schule in der Riebeckstraße ausgebrochen hieß es. Die Feuerweher war mit einem großen Aufgebot – darunter einem Drehleiterfahrzeug – bis zum späten Nachmittag vor Ort im Einsatz. Die Polizei sicherte die Umgebung ab. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Von Johannes Angermann