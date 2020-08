Feuer in Dachgeschosswohnung in Leipzig-Lindenau

Leipzig

Nach einem Brand in der Endersstraße in Leipzig-Lindenau ermittelt die Kriminalpolizei zur Ursache. Das Feuer sei am Donnerstag gegen 14.30 Uhr im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Dachstuhl habe in Flammen gestanden und das Gebäude evakuiert werden müssen.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde bei dem Brand niemand verletzt, wie es von Polizei und Feuerwehr hieß. Mehrere Wohnungen wurden durch die Flammen beschädigt. Die Brandbekämpfer waren mit insgesamt acht Fahrzeugen vor Ort und konnten das Feuer innerhalb etwa einer Stunde löschen. Der Einsatz wurde kurz nach 17 Uhr beendet.

Von CN