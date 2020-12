Leipzig

Im Leipziger Westen hat am Montagmittag ein Mehrfamilienhaus gebrannt. Aus bisher unbekannter Ursache brach das Feuer in einer Wohnung in der Ringstraße in Grünau-Mitte aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr habe mehrere Hausbewohner evakuiert, die nach dem Brand aber wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Über die Höhe des Schadens liegen den Angaben zufolge noch keine Informationen vor, verletzt wurde niemand. Neben Brandursachenermittlern wird demnach auch die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufnehmen.

Von liko