Leipzig

Bei einer Streiffahrt ist zwei Polizisten in der Nacht auf Freitag gegen 1.55 Uhr ein Feuerschein in einer Kleingartenkolonie an der Straße Am Güterring nahe dem Bahnhog Anger-Crottendorf aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass sich der Verdacht der Beamten bestätigte. Zwei Gartenlauben standen in der Anlage in Flammen. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr brannten beide vollständig nieder.

Wieso es zu dem Feuer kam, ist noch nicht klar. Auch der entstandene Sachschaden ist noch nicht abschließend ermittelt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Von RND