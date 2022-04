Leipzig

Eine unruhige Nacht liegt hinter den Anwohnerinnen und Anwohnern des Leipziger Nordens: In der Nacht zum Samstag sollen im Stadtteil Eutritzsch mehrere Autos in Brand gesetzt worden sein. Zwischen 0.30 und 0.50 Uhr musste die Feuerwehr insgesamt drei brennende Fahrzeuge löschen, wie die Polizei mitteilte.

Drei brennende Fahrzeuge binnen kürzester Zeit

Zunächst stand in der Coppistraße ein Peugeot in Flammen. Dieses Feuer konnte laut Polizei durch die Einsatzkräfte gelöscht werden. Nur kurze Zeit später brannten in der nahe gelegenen Geibelstraße ein Seat und ein Ford. Angaben der Polizei zufolge brach an beiden Autos ein Vollbrand aus. Die Konsequenz: Totalschaden.

Wie hoch der Gesamtschaden ist, sei noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus. Vor Ort wurden Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.

Bereits früher Autobrände im Leipziger Norden

Erst im Frühsommer vergangenen Jahres sorgte ein Brandstifter in Gohlis für Unruhen. Mehr als 20 Fahrzeuge wurden binnen weniger Tage in Flammen gesetzt, viele davon brannten völlig aus. Verursacht wurde schätzungsweise ein Gesamtschaden im sechsstelligen Bereich. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei gefasst. Auch 2012 ereigneten sich zahlreiche Brände im Leipziger Stadtteil.

Von Fabienne Küchler