Nächtlicher Feuerwehreinsatz im Leipziger Osten: Am späten Freitagabend sind Rettungskräfte zu einem Brand in einer Paintball-Halle in der Riesaer Straße ausgerückt. Gegen 23.15 Uhr sei der Dachstuhl des alten Industriegebäudes in Flammen geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Mit einer Drehleiter verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zum Brandherd.

Ersten Erkenntnissen nach könnten die Flammen in Zusammenhang mit Arbeiten an dem Gebäude stehen: Vor dem Feuer seien am Freitag Arbeiten am Dachstuhl ausgeführt worden. Die Beamten ermitteln wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Verletzt wurde den Angaben nach niemand. Der entstandene Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden, hieß es.

Von jhz