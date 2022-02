Leipzig

In einer Kleinkartensparte an der Slevogtstraße in Leipzig-Möckern ist am Sonntagmorgen eine Gartenlaube durch ein Feuer zerstört worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Feuer brach gegen 6.45 Uhr aus noch unbekannter Ursache aus und griff auch auf eine benachbarte Laube über, an welcher das Dach beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte.

Einsatzkräfte der der Feuerwehr-Hauptwache, der Nordwache und der Freiwilligen Feuerwehr Wiederitzsch löschten den Brand. Verletzte gab es nicht. Es entstand ein Schaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Von nöß