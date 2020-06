Leipzig

Im Stünzer Park im Leipziger Osten ist am Pfingstmontag Schilfgras abgebrannt. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, fing das Ödland gegen Mittag aus noch unbekannten Gründen Feuer. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Löschfahrzeugen aus, um die Flammen zu bekämpfen. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt und es entstand kein größerer Schaden.

Ein Zeuge teilte gegenüber den Beamten mit, er habe in der Nähe des Feuers Jugendliche gesehen, die möglicherweise in Verbindung mit dem Brand stehen könnten. Diesem Hinweis werde man im Rahmen der Ermittlungsarbeiten nachgehen, so der Polizeisprecher.

Von fbu