Feuer in Leipziger Mehrfamilienhaus: Flammen greifen auf Balkon und Dachstühle über

Die Feuerwehr musste in der Nacht zu einem Einsatz an der Oberläuterstraße in Leipzig ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache ist dort ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Einsatzkräfte konnten die Bewohner noch rechtzeitig evakuieren, die Löscharbeiten dauern an.