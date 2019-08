Espenhain

In einer Recyclinganlage in Espenhain südlich von Leipzig ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher aus der Feuerwehrleistelle zu LVZ.de sagte, sei gegen 16.30 Uhr gemeldet worden, dass Rauch aus der Anlage austrete. Die Flammen weiteten sich zu einem Großbrand aus. Rund 20 Fahrzeuge zahlreicher Wehren waren vor Ort im Einsatz um die Flammen zu löschen, hieß es.

Aus bisher unbekannter Ursachen waren nach ersten Erkenntnissen Plastik und Schrott in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. ABC-Erkundungskraftwagen des Landkreises Leipzig stellten darin Schadstoffe fest. Der Bevölkerung der umliegenden Gemeinden – insbesondere Espenhain, Großpösna, Rötha und Kitzscher – wurde dringend geraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei gab diesen Hinweis über Lautsprecher bekannt.

Um 17.15 meldeten Einsatzkräfte vor Ort, dass das Feuer auf einer Fläche von 80 mal 50 Metern loderte. Gegen 19 Uhr habe die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle gebracht, hieß es am späten Samstagabend. Die Löscharbeiten würden dennoch bis in die Nacht andauern, so ein Feuerwehrsprecher. Die Bevölkerung wird deshalb weiterhin angeraten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Von CN