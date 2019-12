Leipzig

Ein arbeitsreicher Tag für die Leipziger Feuerwehr: Nachdem viele Kameraden tagsüber mit dem Einsatzgeschehen rund um die Fliegerbombe bei Dölzig zu tun hatten, rückten die Brandbekämpfer am Montagabend nochmals aus. Laut LVZ-Informationen war in der Philipp-Reis-Straße in Leipzig-Leutzsch ein altes Gebäude nahe der Bahnschienen in Flammen aufgegangen. Der Vorfall ereignete sich gegen 20 Uhr.

Zur Galerie Feuer am Montagabend in Leipzig-Leutzsch

Angaben zur möglichen Ursache des Feuers sowie zu eventuell verletzten Personen oder zum entstanden Schaden liegen derzeit nicht vor.

Von CN