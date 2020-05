Leipzig

Ein Häftling in der Leipziger Justizvollzugsanstalt (JVA) hat am Freitagnachmittag Feuer in seiner Zelle gelegt. Das sagte eine Sprecherin der Leipziger Polizei zu LVZ.de. Die Feuerwehr und ein Krankenwagen waren gegen 17 Uhr in die JVA angerückt, laut der Sprecherin konnte der Brand aber schnell gelöscht werden. Verletzt worden sei niemand.

Unklar blieb zunächst, warum der Häftling den Brand gelegt hatte. Die Kriminalpolizei ermittle in dem Fall, hieß es. Es sei Sachschaden entstanden.

Von luc