Feueralarm sorgt für Aufregung in der Schule am Palmengarten

In der erst vor kurzem eröffneten Schule am Palmengarten hat am frühen Nachmittag ein Brandmeldereinlauf kurzzeitig für große Unruhe gesorgt. Im Zuge des Fehlalarms war über die Lautsprecheranlage des Gymnasiums eine Warnmeldung abgespielt worden, die auch in anderen Bedrohungslagen zu hören ist. Unter anderem wurden die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, in die Klassenzimmer zu gehen und die Türen von innen zu verschließen. Dies veranlasste Kinder, ihre Eltern zu informieren, wodurch sich die Nachricht eines vermeintlichen Amoklaufs schnell verbreitete.

Bereits um 15.20 Uhr sagte jedoch Polizeisprecher Olaf Hoppe: „Wir geben Entwarnung. In der gerade erst fertiggestellten Schule werden noch Restarbeiten erledigt. Wahrscheinlich ist es zu einem technischen Defekt gekommen.“

Eine Mutter, die ihr Kind abholen wollte, sagte gegenüber LVZ.de, sie habe von dem Alarm erst etwas erfahren, als sie die Polizei vor dem Gebäude sah. Auch die meisten Schüler, die sich am Nachmittag auf dem Heimweg machen, wirkten gelassen. Zwei von ihnen berichteten ebenfalls von der Lautsprecherdurchsage. Kurz darauf habe die Schulleitung aber Entwarnung gegeben.

Von Anton Zirk