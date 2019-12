Feuerteufel in Markranstädt unterwegs

Markranstädt

Seit dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lützner Straße am 13. Dezember wird Markranstädt von einer regelrechten Brandserie in Atem gehalten. Insgesamt sechs Mal mussten Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei in den letzten Tagen zum gleichen Einsatzort ausrücken. Die Kriminalpolizei hat inzwischen Ermittlungen aufgenommen.

Sechs Brände in Serie in einem Haus

Laut Polizeiangaben brannte am 13. Dezember ein Deko-Gesteck im Hausflur, nur einen Tag später wurden Mülltonnen im Hof des Hauses durch ein Feuer beschädigt. In der Nacht zum 15. Dezember wurde ein Stapel Zeitungen vor einer Abstellkammer und am Abend darauf ein Möbelstück im Hausflur in Brand gesetzt. In der Nacht von Montag zu Dienstag war ein Fußabstreicher vor einer Wohnungstür den Flammen zum Opfer gefallen. Zuletzt habe der Täter in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag mit Hilfe einer noch unbekannten festen Substanz die hölzerne Schwelle einer Wohnungstür in Brand gesetzt. Dadurch kam es erneut zu Rußablagerungen im Treppenhaus.

Personen kamen nicht zu Schaden

Menschen seien in keinem der Fälle zu Schaden gekommen, auch Evakuierungen mussten nicht vorgenommen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Alle Brände konnten zudem von Bewohnern des Hauses noch vor Eintreffen der Feuerwehr weitestgehend gelöscht werden. Die Kameraden sicherten demnach jedes Mal die Einsatzstelle, führten die Nachkontrolle durch und übergaben den Tatort anschließend an die Polizei.

Kritik an Öffentlichkeitsarbeit der Polizei

Allerdings regte sich zuletzt auch unter Anwohnern und in der Bevölkerung zunehmend Kritik hinsichtlich der mangelhaften Informationslage. Die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig begründete dies am Freitagnachmittag gegenüber der LVZ mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen, deren Erfolg man nicht durch Bekanntgabe von Details gefährdet wolle. „Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und Sachbeschädigung aufgenommen. In dem Zusammenhang fanden am heutigen Tag Durchsuchungen statt“, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Polizei. Festnahmen habe es bislang nicht gegeben.

