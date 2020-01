Leipzig

Am Freitag ist die Feuerwehr zu einem Großeinsatz in den Leipziger Stadtteil Mockau ausgerückt. Wie eine Sprecherin der Leitstelle auf Nachfrage von LVZ.de angab, brach am Nachmittag ein Feuer in einem Fachgeschäft für Batterien in der Kieler Straße aus.

Die Feuerwehr ist mit 15 Einsatzwagen vor Ort, darunter mehrere Löschzüge und zwei Rettungswagen. Aufgrund der Batterien und der Nähe zu einem Supermarkt wurden besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Nach aktuellen Erkenntnissen gab es keine verletzten Personen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unbekannt.

Von tsa