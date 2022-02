Großpösna

Beißender Gestank breitet sich Montagabend südlich von Leipzig ausbreitet. Vielen ist schnell klar: Irgendwo brennt es. So ist es auch. Auf dem Betriebshof der Recycling-Firma Parentin GmbH im Gewerbegebiet Störmthal hat sich Müll entzündet. Kurz vor 18 Uhr schlägt in der einseitig offenen Halle die Brandmeldeanlage an. Löschwasser ergießt sich automatisch über den geschredderten Abfall aus gelben Säcken, doch es reicht nicht. Starke Windböen werden zum Brandbeschleuniger. Die Freiwilligen Feuerwehren Großpösna, Störmthal und Güldengossa sind schnell vor Ort. Am Ende sind es bis zum nächsten Vormittag fast 30 Wehren aus dem Landkreis Leipzig und der benachbarten Großstadt, die teils zeitgleich mit circa 120 Kameradinnen und Kameraden den Kampf gegen die Flammen aufnehmen. Gemeinsam wird verhindert, dass das Feuer auf eine benachbarte Halle mit teurer Technik überspringt. Einsatzkräfte und Firmenangehörige bleiben alle unverletzt.

Löschen unter Vollschutz

„Als wir ankamen, hatten wir schon einen Vollbrand vor uns“, schildert Großpösnas Wehrleiter Andreas Missana die Situation. Unter Vollschutz wird erst mit Wasser, später mit Schaum der Brand bekämpft. In der 20 mal 56 Meter großen und acht Meter hohen Halle brennt in fünf Boxen das bis zu drei Meter hoch gelagerte Recycling-Material. Wie Unternehmenssprecherin Bianca Probst später sagt, wird es bei der Herstellung von Zement als Brennstoff eingesetzt. Einsatzleiter Missana fordert sofort weitere Einsatzkräfte an. Die Rettungsleitstelle und Kreisbrandmeister Nils Adam (46) sorgen für Unterstützung und Koordination der aus allen Himmelsrichtungen anrückenden Freiwilligen Feuerwehren. Sie kommen aus Markkleeberg-West und Wachau, Naunhof, Espenhain und Oelzschau, Elstertrebnitz, Zwenkau, Böhlen, Grimma, Großbothen und Nerchau, Brandis und Beucha, Zweenfurth, Altenbach, Groitzsch, Eschefeld, Frankenhain und Borna. Aus der Messestadt rücken die Berufsfeuerwehren Leipzig Süd und Süd/West sowie die Freiwillige Feuerwehr Engelsdorf an. Auch die Drohnengruppe und ist im Einsatz. Die Ablösung der unter Vollschutz arbeitenden Löschtrupps funktioniert fließend.

Am Tag nach dem Brand wird aufgeräumt und die Suche nach Glutnestern fortgesetzt. Quelle: André Kempner

Warnung an Bevölkerung

Die Bevölkerung in Großpösna und umliegenden Orten wird mit Durchsagen und über eine App gewarnt. Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben. Das Schadstoff-Messfahrzeug der Feuerwehr registriert aber keine giftigen Stoffe in der Luft. Seitens der Gemeinde erkundigt sich Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel vor Ort über den Verlauf der Löscharbeiten. Tags darauf trifft er sich mit Bianca Probst, um über den entstandenen Schaden zu sprechen. Mit seiner 90-köpfigen Belegschaft, fast alle aus Großpösna und Störmthal, sei das Familienunternehmen Parentin der größte Arbeitgeber der Gemeinde, so Strobel. „Der Sachschaden ist überschaubar. Hätten die Flammen die andere Halle erreicht, wäre es für uns existenzbedrohend geworden. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, ist Bianca Probst erleichtert.

Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel (links) informiert sich bei Unternehmenssprecherin Bianca Probst über die entstandenen Schäden. Quelle: André Kempner

Vermutlich Selbstentzündung

Die 46-Jährige sowie Ehemann und Firmenchef Jörg Parentin (56) versorgen in der Nacht gemeinsam mit weiteren herbeigeeilten Kolleginnen und Kollegen die Feuerwehrleute. Dafür „plündern“ sie die Betriebskantine und holen bei Globus Nachschub. Von der hohen Einsatzbereitschaft, der Professionalität der Feuerwehrleute zeigt sich Bianca Probst noch immer beeindruckt. „Wir sind einfach nur dankbar. Dass es uns nach dem Großbrand 2016 trotz der Millionen-Investitionen in mehr Sicherheit noch einmal so erwischt, hat uns überrascht.“ Als noch nicht offizielle Brandursache wird allgemein Selbstentzündung vermutet. Videoaufnahmen, so Bianca Probst, würden das belegen. Eine falsch entsorgte Batterie im Plastemüll könnte als Auslöser reichen. Selbstentzündungen ließen sich bei solchen Stoffen nicht immer vermeiden, sagt auch Kreisbrandmeister Adam. „Obwohl der Betrieb sehr viel investiert und sogar eine Betriebswehr aufgebaut hat“, erkennt der 46-Jährige an.

Inzwischen läuft der normale Betrieb im Recyclinghof weiter. Die Annahme von Sperrmüll sei nicht beeinträchtigt, sagt Bianca Probst. Sie will jetzt dafür sorgen, dass die automatische Löschanlage, die ja funktioniert hatte, noch besser auf die Bedingungen eines Recyclinghofes eingestellt wird.

Von Olaf Barth