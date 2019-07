Leipzig

Ein eingeklemmter Vogel hat am Sonntagvormittag die Feuerwehr in der Leipziger Innenstadt beschäftigt. In einer geschlossenen Bäckerei am Kaufhof-Kaufhaus hatte sich das Tier zwischen einem Gitter und einer Scheibe verirrt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Ein aufmerksamer Passant informierte gegen 10.15 Uhr die Feuerwehr, die mit einem Trupp in der Grimmaischen Straße anrückte.

„Der Vogel konnte ohne Schäden am Gebäude befreit werden“, berichtete ein Sprecher aus der Rettungsleitstelle. Die Polizei informierte in der Zwischenzeit den Betreiber des Geschäfts. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Bäckerei-Gast nicht etwa um eine Lerche, sondern einen Mauersegler. Nach 20 Minuten war der tierische Einsatz beendet. Wie der Vogel in den Verkaufsraum kam, konnte am Sonntag nicht beantwortet werden.

Von nöß