Feuerwehr löscht Brand in Leipziger Ortsteil Schleußig

Leipzig

Großer Einsatz für die Feuerwehr am Mittwochmittag in Schleußig: In der Holbeinstraße brannte es in einer Wohnung im Erdgeschoss.

Gegen 13 Uhr seien Polizei und Feuerwehr über den Brand in einem Mehrfamilienhaus informiert worden, teilte das Lagezentrum mit. Einsatzkräfte der Feuerwachen West und Südwest hätten den Brand gelöscht, verletzt worden sei niemand.

Wie es zu dem Brand kam, wollen Ermittler der Kripo am Donnerstag vor Ort herausfinden.

Die Höhe des Sachschadens sei noch nicht bekannt, teilte die Polizeidirektion mit.

Von -tv