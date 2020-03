Leipzig

Wegen eines angebrannten Mittagessens ist die Feuerwehr am Samstagmittag in die Karl-Liebknecht-Straße im Leipziger Süden ausgerückt. Wie es aus der Rettungsleitstelle hieß, hatten gleich drei Menschen dunklen, schwarzen Rauch gemeldet, der aus einem Lottoladen in Höhe der Fichtestraße drang.

Gegen 12.45 Uhr waren die Brandbekämpfer mit einem Löschzug vor Ort und stellten fest, dass der Auslöser des Einsatzes ein auf dem Herd vergessenes Essen war. Verletzte gab es in dem Mehrfamilienhaus keine.

Von joka